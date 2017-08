Corinthians vence Sport e termina 1º turno do Brasileirão invicto

A vitória soberana do Corinthians sobre o Sport por 3 a 1, na noite deste sábado, no Itaquerão, foi o retrato da supremacia do time no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fabio Carille confirmou o título simbólico do turno de maneira invicta, algo inédito na história dos pontos corridos. Com 47 pontos, o time se isola com o maior número de pontos em um mesmo turno em todas edições da competição. A vitória também é importante na história do clube: são 34 jogos de invencibilidade, a segunda maior do clube centenário. Faltam três para igualar a série de 1957.

A vitória deste sábado também aumenta o otimismo para a segunda etapa do torneio. Das 14 edições do Campeonato Brasileiro, em 11 delas o campeão do primeiro turno levantou o troféu no final do ano.

O Corinthians vem acumulando recordes de maneira pragmática, simples e eficiente. Antes do início da partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo planejava usar a tática do Corinthians que, segundo ele, era aproveitar os erros do adversário. O plano não teve tempo de ser executado. Com apenas cinco minutos, o time da casa já havia criado uma grande chance de gol apenas apertando a marcação e obrigando a defesa ao rival. Após lançamento de Cássio, Rodriguinho exigiu grande defesa de Magrão. O gol saiu três minutos depois. Após grande jogada de Fagner, um dos melhores do time, Guilherme Arana finalizou de primeira: 1 a 0.