Corinthians vence Chapecoense e dispara na liderança

Foi no sufoco, com uma atuação mediana, mas que serviu para espantar qualquer desconfiança e fazer o Corinthians disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Com um gol de Jô aos 44 minutos do segundo tempo, o time alvinegro derrotou a Chapecoense por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Condá, e viu a vantagem para o vice-líder Grêmio subir para dez pontos (50 contra 40). Com direito a grito de “é campeão” da torcida corintiana presente no estádio.

Antes do jogo, o que causava maior preocupação nos corintianos era a defesa remendada com Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés. Os defensores deram conta do recado e o que atrapalhou o time de Fábio Carille foi o setor ofensivo. Jô conseguiu salvar com o gol nos últimos minutos e chegou aos 12 no Brasileiro, empatando na liderança da artilharia do campeonato com Henrique Dourado.

Foto: Renato Padilha / Mafalda Press / Estadão Conteúdo

A equipe alvinegra errou muitos passes e teve poucas chances de chegar ao gol de Jandrei. A melhor no primeiro tempo aconteceu em um lance irregular. Aos 10 do primeiro tempo, Jô cruzou e Rodriguinho marcou, mas antes, ajeitou a bola com o braço e o árbitro marcou o toque.