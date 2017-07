Corinthians vence Botafogo e abre sete pontos na liderança

Foto: LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO

Como já se tornou um hábito em jogos do Corinthians, Jô garantiu mais um resultado positivo, mas desta vez quase viveu um dia de vilão. O atacante perdeu um pênalti, mas se redimiu e marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time alvinegro chegou aos 29 pontos e disparou na ponta da tabela de classificação, com sete a mais do que o Grêmio.

Além de Jô, quem também se destacou na partida foi o jovem Pedrinho, que entrou e com alguns segundos em campo fez uma linda jogada que culminou no gol corintiano. O primeiro tempo foi marcado pela forte marcação das duas equipes e raras chances de gol. O Corinthians ficou mais com a bola no pé, mas não conseguiu superar a organizada defesa botafoguense. Mesmo com um time misto, os cariocas deram muito trabalho na arena. Por terem esquema tático parecidos, foram muitos confrontos mano a mano, o que deixou o confronto mais emperrado, já que as equipe se destacam pelo jogo coletivo.

A dificuldade em fazer o time “jogar” fez com que o técnico Fábio Carille deixasse de lado a sua preocupação com a defesa e mandasse o time para o ataque. Ele tirou o volante Gabriel e o colocou o meia Marquinhos Gabriel, dando mais uma opção para o toque de bola.