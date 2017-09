Corinthians tem treino com desfalques antes de celebrar aniversário com bolo

A comemoração dos 107 anos do Corinthians, nesta sexta-feira, foi precedida de treino com diversos desfalques no CT Dr. Joaquim Grava. Antes da folga do fim de semana, algo raro nos clubes brasileiros neste ano, o técnico Fábio Carille comandou treino leve com apenas 16 jogadores de linha.

As baixas se deveram principalmente a problemas físicas e a convocações para as seleções que disputam as Eliminatórias da Copa do Mundo. Cássio, Fagner, Balbuena e Romero estão com suas seleções, enquanto Caíque França, Guilherme Arana, Léo Santos, Danilo e Pedrinho estão no departamento médico.

Além disso, Gabriel, Vilson, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel ficaram de fora da atividade no gramado porque fizeram trabalho na parte interna do CT. Carlinhos foi emprestado ao time sub-20 do Corinthians e Mantuan está na fase de transição para as atividades em campo.