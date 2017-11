Corinthians tem dia de entrevistas, descontração e treino para reservas

O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira após garantir o título do Campeonato Brasileiro em um clima de muita descontração, alívio e sentimento de dever cumprido. Os reservas da partida contra o Fluminense foram para o gramado treinar normalmente, enquanto os titulares tiraram o dia para dar entrevistas e comemorar o título.

A maioria do elenco corintiano deu entrevistas para os mais variados veículos, sempre com muita descontração e destacando a força do elenco ao longo da temporada. Como aconteceu desde o término da partida contra o Fluminense, a desconfiança sobre o time foi um dos temas mais abordados pelos atletas durante as conversas com os jornalistas.

“Entre nós, sabíamos da nossa qualidade, mas existia essa desconfiança da imprensa e de alguns torcedores. Em determinado momento, usamos isso como uma motivação extra, mas não podemos falar que o título é uma resposta para os críticas. Mas, sim, a consequência de um bom trabalho”, disse o zagueiro Pablo.