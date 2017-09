Corinthians ‘sobrevive’ a janela de transferências e Carille respira aliviado

O pedido do técnico Fábio Carille foi atendido e o treinador não vai perder nenhum jogador do Corinthians na janela de transferência do mercado europeu. Clubes de alguns países continuam com possibilidade de fazer contratações, mas a diretoria já avisou que não vai negociar ninguém neste momento.

Carille disse diversas vezes que o melhor reforço que ele poderia ter é a manutenção do elenco e que se precisasse perder algum jogador para ter novas peças, preferia que não chegasse ninguém. Nos últimos meses, vários jogadores foram sondados por clubes da Europa e, mesmo com dificuldades financeiras, a diretoria decidiu não aceitar nenhuma proposta.

Na negociação com o Botafogo para contratar Emerson Santos, o clube carioca quis o volante Fellipe Bastos, mas Carille recusou, justamente para não mexer no elenco. Assim, o defensor acertou com o Palmeiras para a próxima temporada.