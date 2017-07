Corinthians se recupera de tropeços e derrota o Fluminense por 1 a 0

Sob os olhares de Tite, que acompanhou neste domingo a partida das tribunas do estádio do Maracanã ao lado do filho e auxiliar Matheus Bacchi, o Corinthians do técnico Fábio Carille jogou diante do Fluminense como nos melhores momentos do período que era comandado pelo atual treinador da seleção brasileira: foi extremamente seguro na defesa e preciso no ataque. Assim, nem precisou jogar muito para garantir a vitória por 1 a 0, no Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado positivo, o Corinthians chegou aos 40 pontos e abriu nove de vantagem para o segundo colocado, o Grêmio, que tem um jogo a menos – enfrenta o São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, nesta segunda-feira. O time alcançou a marca de 30 jogos de invencibilidade na temporada. No Nacional, igualou o recorde de 16 rodadas sem derrota do Flamengo de 2011.

Foto: LUCIANO BELFORD/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

A vitória também foi importante para o moral do time. A equipe vinha de dois empates (contra Atlético Paranaense, em casa, e Avaí, fora), parecia ter perdido o fôlego e, para piorar, ficará por pelo menos um mês sem o meia Jadson e o zagueiro Pablo, lesionados.