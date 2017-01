Corinthians se reapresenta nesta quarta com poucos reforços e muitas dúvidas

O Corinthians se reapresenta aos treinos na tarde desta quarta-feira com poucos reforços e muitas incertezas em relação à formação do elenco. Os atacantes Luidy e Kazim farão seu primeiro treinamento; os volantes Gabriel, ex-Palmeiras, e Paulo Roberto, que estava no Sport, ainda não têm presença confirmada no treino do CT Joaquim Grava. Por outro lado, Jô já acompanha o grupo desde o final do ano passado e foi a principal contratação para 2017 até o momento.

O Corinthians negocia com o zagueiro Pablo, do Bordeaux, da França, e o volante Fellipe Bastos, do Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos. O clube corre atrás ainda de um meia – Wagner, ex-Fluminense e Cruzeiro, é o mais próximo, depois de um possível acerto com o jogador ter sido praticamente descartado anteriormente.

Em seu primeiro treinamento depois de ser efetivado como treinador, Fabio Carille terá várias baixas. O meia Marlone, que volta da Suíça, onde participou da premiação do Melhor do Mundo da Fifa, vai se reapresentar apenas na quinta-feira. Os jogadores que estão com a seleção Sub-20 também não vão se reapresentar. São eles: o zagueiro Léo Santos, o lateral esquerdo Guilherme Arana, o volante Maycon e o atacante Léo Jabá.

Ao contrário do que aconteceu no início do ano passado, quando sofreu com o assédio chinês, o Corinthians deve perder apenas um jogador considerado titular. O lateral-esquerdo Uendel recebeu uma proposta do Internacional e está prestes a sair. Sem espaço no elenco, o goleiro Douglas está perto de ser emprestado ao Avaí.