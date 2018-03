Corinthians renova com zagueiro Pedro Henrique

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do zagueiro Pedro Henrique, que tinha vínculo até dezembro deste ano. O novo acordo é válido até o fim de 2021.

Pedro Henrique iniciou o ano como titular, após a saída de Pablo. Com a contratação de Henrique, ele voltou para o banco de reservas, mas é visto pela comissão técnica como a primeira opção para o setor. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Formado na base do clube, Pedro Henrique disputou 58 jogos e marcou três gols pelo Corinthians. Embora tenha prestígio com a comissão técnica, o zagueiro ganhou novos adversários nos últimos dias.

Vilson retornou aos treinamentos, após se recuperar de lesão, e Marllon foi contratado da Ponte Preta e já está inscrito para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores.

Após o acerto com Pedro Henrique, a diretoria volta suas atenções na renovação de contrato de Balbuena. O paraguaio tem contrato até o fim do ano e as negociações já estão em andamento desde o ano passado.