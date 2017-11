Corinthians recebe o Avaí e ‘apresenta’ o jovem goleiro Caíque França

Caíque França, um goleiro de 22 anos e que fará apenas o segundo jogo como titular profissionalmente, e Kazim, um atacante que não faz um gol há quase nove meses, são as novidades do Corinthians para enfrentar o Avaí, neste sábado, às 19 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A desconfiança com a dupla dá lugar à esperança quando se lembra que, na rodada passada, foram dois heróis surpreendentes que decidiram a partida contra o Atlético Paranaense. Em Curitiba, Walter substituiu Cássio e pegou um pênalti. Giovanni Augusto, que não marcava havia mais de um ano, fez o gol da vitória. Neste sábado será dia de ver Caíque França em ação. O jovem goleiro substitui Walter, que sofreu grave lesão na coxa e ficará até quatro meses longe dos gramados.

Caíque França, que chegou ao clube quando tinha apenas sete anos, fez dois jogos na temporada: contra o Linense, no Campeonato Paulista, e entrou diante do Atlético Paranaense. O menino começou o ano como quarta opção do gol, superou Matheus Vidotto nos treinos, virou terceira opção e, com as ausências de Cássio e Walter, ganha uma chance neste sábado e possivelmente diante do Fluminense, na próxima quarta-feira.