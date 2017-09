Corinthians quer retomar sequência de vitórias para não deixar o Grêmio encostar

As duas derrotas nos últimos três jogos – para o lanterna Atlético Goianiense e, na época, vice-lanterna Vitória – ligaram o sinal de alerta no líder Corinthians. De olho no Santos, adversário do próximo domingo pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco inicia a semana com o objetivo de voltar a se distanciar do vice-líder Grêmio, que goleou o Sport no sábado passado e diminuiu a diferença para o primeiro colocado de 10 para sete pontos (50 a 43).

Internamente, o time do Corinthians vem sendo cobrado para que mantenha o foco e retome o caminho das vitórias o mais rápido possível. “A gente sabia que, infelizmente, uma hora as derrotas iriam acontecer, mas o grupo segue unido e não pode deixar nada de fora nos atrapalhar”, disse o atacante Clayson.

No clássico contra o Santos, o Corinthians inicia uma sequência de cinco jogos com datas próximas e intervalo das partidas menores. Depois do time da Vila Belmiro, a equipe alvinegra encara o Racing, no estádio Itaquerão, no dia 13, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana; Vasco, também na arena corintiana, no dia 17; Racing, na Argentina, no dia 20; e São Paulo, no estádio do Morumbi, na capital paulista, no dia 24.