Corinthians quebra recorde de pontos de um 1º turno do Brasileirão com 20 times

A vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o Atlético-MG, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, fez com que o time alvinegro chegasse aos 44 pontos, marca jamais alcançada por qualquer clube no primeiro turno da história do torneio desde que o mesmo passou a ser disputado por 20 times.

Anteriormente, as melhores pontuações na primeira metade da competição tinham sido alcançadas por Atlético-MG, em 2012, e do Cruzeiro, em 2014, quando ambos os clubes somaram 43 pontos. O fato curioso é que o Corinthians conseguiu quebrar a marca tendo ainda mais uma rodada para disputar no turno inicial do Brasileirão. Ou seja, ainda pode chegar aos 47 pontos antes de abrir o seu returno.

O último jogo da equipe corintiana no primeiro turno será realizado neste sábado, contra o Sport, às 19 horas, no Itaquerão. Além da quebra de recorde no Brasileiro, o time de Fábio Carille chegou aos 33 jogos de invencibilidade e está próximo da maior sequência invicta do clube na sua história, que ocorreu em 1957, quando ficou 37 partidas consecutivas sem perder.