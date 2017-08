Corinthians pode mudar planos e acertar com zagueiro Emerson Santos só para 2018

A diretoria do Corinthians tinha pressa para acertar a contratação do zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, para substituir Pablo, machucado, mas já trabalha com a possibilidade de mudar os planos e aceitar esperar o defensor terminar seu contrato com o clube carioca e chegar de graça em 2018. Com isso, porém, passa a correr risco de ver o rival Palmeiras entrar na briga pelo jogador.

O acerto com o botafoguense vai demorar mais do que o esperado pela questão financeira. O Botafogo aceita liberar o zagueiro antes de terminar o contrato, que se encerra em dezembro, mas para isso quer uma compensação financeira ou o empréstimo de algum atleta do elenco corintiano. O Corinthians ofereceu Alan Mineiro, que está emprestado até o fim do ano para o Vila Nova, mas as conversas não foram adiante. O clube carioca pediu Fellipe Bastos e o técnico Fábio Carille recusou liberar o volante.

Como não pretende gastar para contar com o zagueiro, o Corinthians até aceita esperar pelo jogador, já que Pablo deve desfalcar a equipe por, no máximo, mais dois jogos. Além disso, Vilson também está retornando aos treinamentos e pode, inclusive, figurar no banco de reservas na partida contra o Vitória, no próximo dia 19, quando os corintianos voltam a jogar pelo Brasileirão.