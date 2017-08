Corinthians pode contar com a volta de Romero diante do Sport

Marquinhos só deve ter condições de jogo no dia 19, contra o Vitória. Assim, o técnico Fábio Carille terá apenas um dia de trabalho, nesta sexta-feira, para definir quem joga no meio. Contra o Atlético-MG, ele colocou Giovanni Augusto na posição, mas novamente o jogador não conseguiu jogar bem.

O Corinthians pode contar com um importante reforço para enfrentar o Sport, sábado, às 19h, no Itaquerão. O atacante Romero parece recuperado de dores na coxa esquerda e tem grandes chances de retornar à equipe no final de semana.

Se decidir tirar Giovanni Augusto, Carille pode colocar Camacho, Pedrinho ou Clayton. Preocupado com a condição física, a tendência é que o treinador defina o time sem dar treinos, pois os titulares não deverão ir para o gramado na sexta-feira.

Pablo, com lesão de grau 2 na coxa direita, ainda deverá ficar fora por mais cinco semanas. Já o meia Jadson, com dores na costela, pode ter condições de jogo já no confronto com o Vitória, dia 19.

