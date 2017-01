Corinthians pode ceder Lucca à Ponte Preta para ter Pottker

O Corinthians tenta de todas as formas a contratação do atacante William Pottker, da Ponte Preta. Tanto que os dirigentes se reunirão com os empresários do jogador, da Elenko Sports, para discutir valores e até mesmo oferecer o reserva Lucca na negociação pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 14 gols.

Isso porque a diretoria corintiana não tem os R$ 10 milhões exigidos pela Ponte Preta para liberar Pottker. A opção encontrada pelos corintianos seria tentar convencer a direção campineira a aceitar o empréstimo de Lucca como parte da transferência. O ex-jogador do Criciúma, porém, também estaria na mira do Botafogo.

Empresário e ex-conselheiro do Corinthians, Fernando Garcia já deixou claro que quer tirar seu jogador da Ponte Preta. Principalmente após a visibilidade que Pottker teve em 2016, quando foi artilheiro do Brasileirão ao lado de Fred, do Atlético-MG, e Diego Souza, do Sport.

Enquanto isso não ocorre, William Pottker se apresentará normalmente ao time campineiro visando a estreia no Campeonato Paulista, no início de fevereiro, contra a Ferroviária, em Campinas.