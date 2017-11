Corinthians negocia com o Flamengo para mudar local do jogo para o Maracanã

Dependendo dos resultados da rodada do meio da semana, a partida deste domingo pode ser a que dará o título ao Corinthians ou a primeira partida após a conquista da taça. As diretorias dos dois clubes mantém uma relação amistosa, o que pode facilitar um entendimento.

“Eu já tinha conversado com o presidente do Flamengo e ele disse que não sabia o que iria fazer. Ele vai definir nos próximos dias. Se o Flamengo estiver brigando por alguma coisa e o Corinthians também, tem apelo maior, leva mais gente ao Maracanã e fecha a conta mais fácil”, explicou o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.

Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, vão se enfrentar domingo que vem pelo Brasileirão. A partida está agendada inicialmente para o estádio Luso-Brasileiro, com capacidade para apenas 20 mil lugares. Mas as diretorias dos dois clubes negociam para que o confronto seja transferido para o Maracanã. A parte financeira é levada em consideração.

No primeiro turno, Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1, no Itaquerão, em jogo que ficou marcado pelo erro do árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que anulou um gol legal do atacante Jô, que estava quase 3,3 metros em condição legal.

Ao final da partida, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello admitiu que o rival tinha razão para protestar. “A reclamação do Corinthians é correta, porque o gol foi legal. São muitas equipes prejudicadas”, lamentou o dirigente, que dias antes havia protestado com a arbitragem na partida diante do Palmeiras.

