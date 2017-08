Corinthians negocia com Bordeaux renovação de Pablo e torce para venda de Malcom

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Enquanto tenta definir a situação do zagueiro Pablo, o Corinthians fica na torcida para que o Bordeaux acerte a venda do atacante Malcom para o Wolfsburg, da Alemanha. O clube brasileiro tem 15% dos direitos econômicos do atleta, mas, curiosamente, pode perder os direitos caso defina a compra do defensor.

“Estamos torcendo para a negociação dar certo. A gente tem um compromisso assumido com o Bordeaux, mas caso não vingue, a gente tem um porcentual de 15% do Malcom”, disse o diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, em entrevista ao Estado.

Para contratar Pablo, o Corinthians acertou com o Bordeaux que iria pagar 1,2 milhão de euros (R$ 4,5 milhões) e ainda ceder os 15% de Malcom que estão sob o poder do clube. Entretanto, o contrato ainda não foi assinado devido a divergências entre os clubes e o empresário do defensor.