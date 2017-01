Corinthians liga o alerta para não perder Rodriguinho de graça

Convocado pelo técnico Tite para o amistoso com a Colômbia, o meia Rodriguinho pode causar uma dor de cabeça para a diretoria do Corinthians em breve. O jogador tem contrato até o fim do ano e tem sido cobiçado por clubes da China. Por isso, os dirigentes querem acelerar as conversas de renovação de contrato para não correr o risco de perdê-lo de graça.

Corinthians e os representantes de Rodriguinho já tiveram uma conversa para tratar sobre a renovação de contrato por mais dois anos e ficou acertado que voltariam a falar do tema após a equipe disputar a Florida Cup. A delegação corintiana retorna ao Brasil na segunda-feira.

Recentemente, um clube da China fez proposta pelo meia, mas os números não agradaram ao atleta. A convocação para a seleção brasileira, mesmo que para um amistoso, pode fazer com que o jogador seja mais visado e novas ofertas apareçam.

Em situação parecida está o lateral-direito Fagner, que também foi convocado e já figurou na lista de times do exterior. Neste caso, porém, ele tem contrato mais longo, até o fim de 2018, por isso, a preocupação é menor.

Rodriguinho será desfalque do Corinthians neste sábado, na partida contra o São Paulo, pela decisão da Florida Cup. Ele sentiu um desconforto muscular durante o treino de sexta-feira e será preservado.

