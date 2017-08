Corinthians joga para mostrar que nada mudou após a 1ª derrota

Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

O Corinthians entra em campo para encarar a Chapecoense besta quarta-feira, às 19h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em jogo atrasado da 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma situação diferente da que se tornou habitual, pois mesmo com tanta vantagem na tabela de classificação, o time do técnico Fábio Carille precisa mostrar que a derrota para o Vitória não foi o início de uma fase ruim.

Líder do Brasileirão com sete pontos de vantagem para o Grêmio (47 a 40), com um jogo a menos, o Corinthians foi surpreendido em casa na última rodada e passou a ser visto com desconfiança por parte da torcida. A dúvida é se o time perdeu a concentração após ficar duas semanas sem atuar.

Os atletas garantem que não. “Assim como a gente não se iludia com as vitórias, não vamos nos abater com a derrota. Sabíamos que iríamos perder um dia. Vamos tentar fazer de tudo para voltar às vitórias”, disse o goleiro Cássio em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo.