Corinthians já procura por um substituto do lateral-esquerdo Guilherme Arana

O Corinthians se prepara para vender Guilherme Arana ao Sevilla, da Espanha, e já busca no mercado um jogador para suprir a saída de um dos principais titulares do técnico Fábio Carille. O foco é encontrar um lateral-esquerdo que esteja atuando no Brasil e que tenha estilo de jogo parecido com o do titular da equipe nesta temporada.

O clube está sondando alguns atletas e tem como plano A o lateral-esquerdo Zeca, do Santos. O jogador está em litígio com o time da Baixada Santista, mas o Corinthians pretende negociar com o rival, para não ter de esperar a briga judicial se encerrar.

A ideia inicial é tentar alguma troca envolvendo atletas que não estão nos planos de Fábio Carille ou que, se deixarem a equipe, não afetarão tanto o trabalho do treinador. Outra possibilidade é usar parte do valor que será recebido da venda de Guilherme Arana – será negociado por 12 milhões de euros (46 milhões) e o Corinthians tem direito a 40% do valor, o que representa 4,8 milhões de euros (R$ 18,4 milhões) – para comprar o lateral-esquerdo.