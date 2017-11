Corinthians já coloca em marcha as suas mudanças para a temporada de 2018

A próxima temporada já começou para o Corinthians. A diretoria aproveita a conquista do título nacional para focar em reforços e assegurar a manutenção de seus principais jogadores. Os dirigentes temem por um desmanche, algo corriqueiro em elencos que se destacam no ano, mas que não possuem boas condições financeiras para sobreviver. Apesar disso, o campeão brasileiro não deverá passar por grandes mudanças, a começar pela manutenção do seu treinador, Fábio Carille, que renovou contrato por dois anos antes mesmo da volta olímpica na 35.ª rodada.

Já há algumas certezas no Parque São Jorge. A primeira delas é que nenhum reforço de peso será contratado e que as mudanças no grupo não devem ser tão drásticas. A previsão da diretoria é contratar, no máximo, cinco jogadores e negociar ao menos três. Quem puxa a fila dos negociáveis é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que possui um acordo verbal com o Sevilla. Dirigentes do clube espanhol vieram ao Brasil recentemente e deixaram tudo aprontado. “Falamos de valores (não revelados) e eles aceitaram e ficaram de formalizar tudo em uma proposta oficial neste mês ainda. Estamos aguardando e não vamos truncar a vida de ninguém no time. Chegando a oferta ao Corinthians, devemos fechar o negócio”, comentou o diretor de futebol corintiano, Flávio Adauto.

O volante Maycon é outro que não tem presença assegurada no Corinthians de 2018. “Há algumas conversas em andamento, mas eu não quis me envolver nelas porque o foco era o título do Brasileiro. Agora, com a taça nas mãos, vamos ver com calma o que é melhor para todo mundo”, disse o atleta, sem revelar o nome dos clubes interessados em seu futebol.