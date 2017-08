Corinthians ganha Jadson para encarar o Atlético-GO

O Corinthians terá mudanças importantes para encarar o Atlético-GO, sábado, às 19h, no Itaquerão. No total, cinco dos considerados titulares estarão fora de combate, mas o meia Jadson, que não foi para Chapecó, vai jogar.

No ataque, Kazim é o mais cotado para entrar no time. Outra opção seria o jovem Carlinhos, que ainda não atuou na temporada. No meio, Clayson entrou bem contra a Chapecoense e pode ficar com a vaga de Romero. Marquinhos Gabriel, titular na quarta-feira no lugar de Jadson, é outra opção.

O elenco alvinegro volta aos treinamentos na sexta-feira à tarde, no CT Joaquim Grava.

LEIA TAMBÉM: Investigações apontam que Ricardo Teixeira usou Andorra para negócios suspeitos