Corinthians espera ter Cássio ao menos no banco em possível jogo do título

O goleiro Cássio viverá uma maratona nos próximos dias para conseguir representar a seleção brasileira e estar presente no jogo do Corinthians contra o Fluminense, quarta-feira, no Itaquerão, no confronto que pode garantir o título para a equipe alvinegra. A diretoria corintiana espera pelo goleiro no estádio, mas mostra pessimismo com a possibilidade de ele ser titular. Entretanto, existe a chance de o ídolo ficar no banco de reservas.

“Para que ele (Cássio) jogue é algo impossível. Estamos tentando trazê-lo com um pouco de antecedência para ele acompanhar o jogo conosco. Se for um voo diurno, ele chega na quarta por volta das 18h. Não tem como ele pegar 12 horas de voo e jogar uma partida”, disse o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.

LEIA TAMBÉM: Felipe Melo festeja volta ao time e diz que agora 'ama mais' o Palmeiras

Para o diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, há a possibilidade de o goleiro ficar no banco de reservas. “Se ele não puder jogar, fica no banco ou na tribuna. Ele é um dos maiores interessados em estar presente na arena e estamos conversando com ele sobre isso”, explicou o dirigente.