Corinthians espera fechar com Kazim e Pottker na primeira semana de 2017

Depois de amargar uma temporada decepcionante em 2016, o Corinthians pretende fechar a contratação de dois jogadores já na primeira semana de 2017: os atacantes Kazim, do Coritiba, e Willian Pottker, da Ponte Preta.

A situação de Kazim, inglês naturalizado turco, é mais simples. A negociação já está fechada e o jogador, que rescindiu contrato com o Coritiba, é aguardado em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube do Parque São Jorge.

Já a contratação de Pottker é mais complicada porque a Ponte Preta pede alto para liberar seu jogador: cerca de R$ 10 milhões.

Aos 23 anos, Pottker está valorizado graças aos gols que marcou no Campeonato Brasileiro – foram 14 ao total, sendo o artilheiro do torneio ao lado de Fred, do Atlético Mineiro, e Diego Souza, do Sport.