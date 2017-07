Corinthians enfrenta Patriotas por vaga na Sul-Americana

Corinthians e Patriotas fazem o jogo da paciência contra a fé. Os colombianos respeitam tanto o adversário desta quarta-feira, às 21h45, no estádio Itaquerão, em São Paulo, que até pediram ajuda divina para conseguir o maior feito de sua história e avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida da segunda fase deu empate: 1 a 1. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Na última sexta-feira, o Twitter oficial do Patriotas divulgou uma foto em que boa parte do elenco visitava o santuário El Topo, um dos mais importantes de Tunja. “É com a bênção da nossa mãe (Nossa Senhora do Milagre, padroeira do departamento de Boyacá, onde está o clube) que vamos por um sonho de toda a cidade de Boyacá: ‘Corinthians x Patriotas'”, diz o texto publicado na página do clube.

Nos últimos dias, sempre que informa algo referente ao jogo, o clube publica uma frase motivacional: “Vamos por um sonho, Boyacá!”