Corinthians enfrenta o Fluminense e prepara a festa do título no Itaquerão

“Procuro manter a seriedade de fazer mais um jogo importante, decisão, mas é claro que, para os atletas e para mim, o jogo é especial, pois uma vitória nos dá um título. Falar que era esperado, não é verdade, mas do jeito que o campeonato se desenhou é uma coisa natural do ser humano”, afirmou.

Falta apenas uma vitória para o Corinthians sagrar-se campeão nacional. E isso pode ocorrer já nesta quarta-feira. Em um estádio Itaquerão lotado, em São Paulo, a equipe alvinegra recebe o Fluminense, às 21h45, pela 35.ª rodada, com a expectativa de garantir antecipadamente o hepta do Campeonato Brasileiro.

A CBF chegou a estudar a possibilidade de levar a taça de campeão para a arena corintiana, mas desistiu da ideia. Assim, caso o Corinthians confirme o título, a festa com o troféu deve ocorrer apenas contra o Atlético Mineiro, no próximo dia 26, pela 37.ª rodada. Mas isso não parece importar ao treinador. “Quero ser campeão logo”, resumiu.

Para o possível jogo do título, Caíque França será mantido como titular no gol. Cássio deverá estar presente no estádio Itaquerão e existe até a possibilidade de ficar no banco de reservas. Ele chegará ao Brasil por volta das 18 horas e não terá condições de atuar. Na zaga, Pedro Henrique substitui o paraguaio Balbuena, suspenso. O artilheiro Jô está de volta, deixando Kazim no banco. O restante do time é o mesmo que derrotou o Avaí, na rodada passada.

A partida ainda contará com um duelo particular dos dois artilheiros do Brasileirão, Jô e Henrique Dourado, com 16 e 17 gols, respectivamente.