Corinthians enfrenta o Botafogo para aumentar série de invicta na temporada

Sem deixar o cansaço atrapalhar a boa fase, o Corinthians entra pela primeira vez em uma rodada do Campeonato Brasileiro sabendo que não corre risco de perder a liderança. A equipe alvinegra recebe o Botafogo, às 16 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 11.ª rodada, mais uma vez com a arena lotada – a tendência é que pelo menos 38 mil torcedores compareçam – e a expectativa é iniciar a sequência de jogos na capital paulista com mais um resultado positivo.

O Corinthians vem de 24 jogos de invencibilidade. É a sexta maior sequência invicta de sua história. O assunto é tratado com cautela por jogadores e comissão técnica, para que isso não vire uma pressão extra. “Esses dados valem para a torcida e imprensa. Nós não nos preocupamos muito com isso, pois pensamos jogo a jogo”, disse o lateral-direito Fagner, repetindo o discurso tão falado pelo técnico Fábio Carille.

Algo que realmente preocupa o treinador é o desgaste físico da equipe, que vem de uma sequência intensa de jogos e viagens que se agravou com a partida contra o Patriotas, na última quarta-feira. O time voltou de Tunja, na Colômbia, no fim da noite de quinta-feira e desde então Fábio Carille se preocupou mais em dar descanso aos atletas do que em preparar o time para o confronto deste domingo.