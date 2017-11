Corinthians encerra negociações para contratar Pablo: ‘Que seja feliz’

O Corinthians anunciou na manhã deste sábado que desistiu de contratar o zagueiro Pablo. Emprestado pelo Bordeaux, da França, o defensor não terá a compra efetivada pelo clube do Parque São Jorge pois os valores exigidos, cerca de R$ 11,5 milhões para a aquisição definitiva e mais o aumento salarial, não estão ao alcance do time atual campeão brasileiro. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

“Encerramos todas as tentativas e negociações. Foram muitas e bem desgastantes. O Corinthians fez um esforço para que o Pablo continuasse. É uma trajetória pequena como atleta, não completou nem um ano ainda”, disse o gerente de futebol Alessandro.

O zagueiro não participou do treino deste sábado, na Arena Corinthians, e por estar de saída do clube, não vai entrar em campo nos dois jogos finais do Campeonato Brasileiro. A negociação entre Pablo e Corinthians se arrastou pelos últimos meses. O acordo chegou a ficar perto de ser selado no meio do ano, mas houve um recuo.