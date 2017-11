Corinthians e Ponte Preta reeditarão final na abertura do Paulistão de 2018

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta sexta-feira a tabela do Campeonato Estadual do ano que vem. E logo na primeira rodada, haverá a reedição da final de 2017, entre Corinthians e Ponte Preta, no Itaquerão, no dia 17 de janeiro. Nesta temporada, o time da capital levou a melhor e ficou com o título.

O Corinthians, aliás, chegará para a competição como atual campeão estadual e nacional. Será também o time que sediará o primeiro grande clássico da competição, já na quarta rodada. No dia 28 de janeiro, a equipe de Fábio Carille vai receber o São Paulo no Itaquerão.

O time do Morumbi fará sua estreia no Campeonato Paulista diante do São Bento, em confronto também marcado para 17 de janeiro. No mesmo dia, o Palmeiras recebe o Santo André no Allianz Parque e o Santos tem confronto marcado para encarar o Linense, fora de casa.