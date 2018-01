Corinthians é derrotado pela Ponte Preta no Pacaembu

O Corinthians estreou com o pé esquerdo na temporada. Em seu primeiro jogo oficial na temporada, deu tudo errado para o time do técnico Fábio Carille. Melhor para a Ponte Preta, que mesmo atuando no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e por mais de meio tempo com um jogador a menos, venceu por 1 a 0, com direito a um goleiro de apenas 20 anos pegando pênalti do experiente meia Jadson.

A derrota logo no primeiro jogo oficial da temporada veio com uma certa dose de crueldade. Diante de sua torcida, o time alvinegro vivia o seu melhor momento em campo, sufocava o adversário e aproveitava o fato de ter um jogador a mais quando levou o gol da Ponte Preta. Pouco depois, teve um pênalti ao seu favor e o experiente Jadson falhou diante do jovem goleiro Ivan, que passou insegurança durante a maior parte da partida, mas foi decisivo no momento certo.

LEIA TAMBÉM: Dorival escala Sidão e mantém formação alternativa

Foto: Luís Moura / WPP / Estadão Conteúdo

Antes da bola rolar, a Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou uma rápida festa com fogos de artifício, show de luzes e imagens dos estádios que receberão os jogos do Estadual. O curioso é que, por causa do evento, os atletas das duas equipes tiveram que se aquecer no escuro.