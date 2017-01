Corinthians divulga relacionados para Florida Cup sem Lucca e Walter

O Corinthians divulgou neste domingo a lista de relacionados para a disputa da Florida Cup. O time alvinegro, que entrou como cabeça de chave, estreará no torneio na próxima quarta-feira, contra o Vasco, pelas semifinais da competição.

A principal novidade é a ausência do atacante Lucca, que deve ser emprestado para a Ponte Preta. Outro que ficou de fora é o goleiro Walter, por conta de uma lesão na costela. O zagueiro Pablo, que deve assinar contrato nesta segunda-feira após ser emprestado pelo Bordeaux, também não viajará para os Estados Unidos.

Os outros reforços da temporada devem estrear com a camisa alvinegra no torneio amistoso. O volante Gabriel, que chegou após deixar o Palmeiras, vestirá a camisa 5. Os centroavantes Jô e Kazim usarão a 9 e a 18, respectivamente. O atacante Luidy, a 25, e os volantes Felipe Bastos e Paulo Roberto ganharam as respectivas 35 e 28.

Quem está de volta e poderá entrar em campo novamente pelo Corinthians é o colombiano Mendoza. O jogador foi emprestado em 2015 ao Chennaiyin, da Índia, e em 2016 ao New York City. Curiosamente, o Corinthians não inscreveu ninguém com a camisa 2. Fagner segue com a 23 e Léo Príncipe, reserva da posição, a 32. O terceiro reserva do gol alvinegro, Matheus Vidotto, usará a camisa 1.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio, Diego e Caíque.

Laterais: Fagner, Léo Príncipe e Moisés.

Zagueiros: Yago, Balbuena, Vilson e Pedro Henrique.

Volantes: Felipe Bastos, Gabriel, Cristian, Jean, Marciel, Camacho, Warian e Paulo Roberto.

Meias: Marlone, Guilherme, Giovanni Augusto, Rodrigo Figueiredo, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel.

Atacantes: Jô, Romero, Kazim, Mendoza, Luidy e Bruno Paulo.