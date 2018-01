Corinthians deve encerrar contratações após chegadas de Henrique e atacante

O zagueiro Henrique acertou na quarta-feira a rescisão com o Fluminense, mas ainda não é jogador do Corinthians. O defensor passará por exames médicos e, sendo aprovado, assinará contrato com o clube paulista, sendo oficializado como quarto reforço do clube para a temporada. A tendência é que tudo seja sacramentado até o fim da semana.

A visão da diretoria e da comissão técnica é que a contratação de um meia também seria bem-vinda, mas não chega a ser algo essencial. Até por isso, o clube mostrou interesse em Gustavo Scarpa, mas decidiu sair da negociação após ver que a disputa deve ir longe na Justiça. A ideia é buscar mais nomes no mercado apenas se algum jogador importante for negociado nos próximos dias, algo que não está nos planos dos dirigentes. Ou então, que surja uma oportunidade de se fazer uma boa aquisição sem grandes custos.

O Corinthians espera acertar nos próximos dias a contratação do zagueiro Henrique e de um atacante – provavelmente Henrique Dourado – e deverá encerrar a procura por reforços, pelo menos neste início de temporada. No total, serão cinco reforços, além dos jogadores que voltaram de empréstimo para o técnico Fábio Carille encorpar o elenco.

Quanto a Henrique Dourado, tudo depende da conversa de seus representantes com a diretoria do Fluminense. O clube carioca admite a possibilidade de abrir negócio com o Corinthians e nos bastidores a expectativa é que tudo seja acertado em breve. O otimismo no lado corintiano é tão grande que cogita-se a possibilidade do atacante se apresentar no início da semana que vem.

Antes, o clube já havia contratado o volante Renê Júnior, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba e o atacante Júnior Dutra. Se o negócio com Dourado não evoluir, o clube irá ao mercado atrás de outro nome para suprir a saída de Jô. Tréllez, do Vitória, e Vagner Love, que está na Turquia, estiveram nos planos, mas foram deixados de lado.

LEIA TAMBÉM: Abel revela atrasos e critica Wendel: 'Ou se enquadra ou não serve para a gente'