Corinthians derrota Fluminense e é heptacampeão brasileiro

O Corinthians tornou-se nesta quarta-feira o maior campeão brasileiro do século. Com a vitória por 3 a 1 diante do Fluminense, no Itaquerão, a equipe faturou o seu sétimo título nacional. Ninguém ganhou mais taças do Brasileiro do que o clube do Parque São Jorge desde 2001. No período, foram quatro conquistas (2005, 2011, 2015 e 2017). O Corinthians também passa a ser o maior campeão da era dos pontos corridos do Nacional, deixando para trás São Paulo e Cruzeiro, com três títulos cada.

A conquista desta quarta-feira marca a década mais vitoriosa da centenária história do time alvinegro. A partir de 2007, quando foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Corinthians faturou nada menos do que dez títulos: Copa do Brasil (2009), Brasileiro (2011, 2015, 2017), Paulista (2009, 2011 e 2017), Libertadores (2012), Mundial (2013) e Recopa (2013).

LEIA TAMBÉM: Corinthians usa próprio exemplo para derrotar o Cruzeiro

Confira como ficou a tabela do campeonato!