Corinthians cria grupo de empresários para conseguir mais recursos

O Corinthians divulgou a criação do GCCor, um grupo formado por empresários, presidentes e diretores de grandes empresas. O objetivo é se aproximar do mercado e tentar conseguir investidores para ajudar o clube financeiramente, inclusive, com o patrocínio master.

O grupo existe desde o fim de maio, mas foi revelado pelo clube apenas na noite de segunda-feira. Com o GCCor, a intenção do clube é passar a ter contato direto e frequente com grandes empresas que podem investir em marketing, futebol, conteúdo e no Itaquerão.

LEIA TAMBÉM: Douglas tranquiliza torcida e promete Vasco entre os primeiros no Brasileirão

As reuniões acontecerão mensalmente. “O objetivo principal da criação do GCCor é a aproximação do Corinthians do mercado por meio de corintianos apaixonados que se destacam em suas respectivas profissões. A troca de ideias vai enriquecer o clube com informações e, o mais importante, gerar negócios para o Corinthians”, comentou o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.