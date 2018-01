Corinthians confirma acerto verbal com o zagueiro Henrique, do Fluminense

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, confirmou nesta terça-feira que o clube já tem um acerto verbal com o zagueiro Henrique e aguarda apenas que ele consiga a rescisão contratual com o Fluminense para assinar contrato e confirmá-lo como o quarto reforço para a temporada de 2018. O clube carioca também admite que o negócio está próximo de ser concretizado.

“O Henrique está apalavrado e acertado. Está faltando a rescisão do contrato dele com o Fluminense. Se isso acontecer, ele passa a ser atleta do Corinthians”, disse Roberto de Andrade, durante evento realizado em Orlando, nos Estados Unidos, onde o time está para a disputa da Florida Cup.

LEIA TAMBÉM: Elenco do Inter elogia pré-temporada e aprova trabalho de Odair Hellmann

Pedro Abad, presidente do clube carioca, também confirmou a negociação. “Já está em andamento a rescisão de contrato do Henrique com o Fluminense, para que ele possa assinar o compromisso dele com o Corinthians. São questões burocráticas que precisam ser resolvidas”, explicou.