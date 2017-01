Corinthians concorda com exigências de Drogba e aguarda resposta

O diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adauto, afirmou neste sábado que o clube aceitou os pedidos feitos pelo atacante Didier Drogba e disse que a negociação continua em andamento. “As exigências do atleta são normalíssimas, e o presidente (Roberto de Andrade) já concordou com elas. Não tem nada descabido. Demos um passo, subimos um degrau. Agora, nos resta esperar”, explicou Adauto.

Segundo o dirigente, a resposta do Corinthians já foi enviada a um representante do jogador. Adauto, no entanto, não quis dar um prazo final para que o negócio seja concretizado. “Se é para hoje ou para amanhã, eu não sei”, diz.

Drogba se enquadrará na faixa salarial do clube. O ex-atacante do Chelsea, que está sem clube, deve receber cerca de R$ 350 mil, além de bônus por produtividade, o que chegaria próximo dos R$ 500 mil mensais por um contrato por temporada.

“A negociação (Drogba) está dentro dos padrões do Corinthians. A expectativa nossa é positiva. O torcedor pode ficar tranquilo que a parte financeira vai ser controlada. Não vamos fazer loucuras”, afirmou.

Segundo o dirigente, a contratação já é um consenso entre os departamentos de futebol e marketing. Adauto disse ainda que Fábio Carille concorda com a vinda do atacante, negando a versão de que o treinador teria sido contrário à contratação.

Drogba, de 38 anos, estava no Montreal Impact, onde atuou por duas temporadas. No ano passado, fez 10 gols em 27 jogos, mas passou boa parte da temporada no banco de reservas e, irritado por ser pouco aproveitado, pediu para deixar o clube. Em 2015, porém, teve a boa marca de 12 gols em 14 partidas.