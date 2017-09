Corinthians busca novas fontes de renda para conseguir pagar o estádio Itaquerão

Um dos desafios do Corinthians para os próximos anos é conseguir pagar a arena de Itaquera, o estádio Itaquerão, sem que isso prejudique as finanças do clube – a mensalidade é de R$ 5 milhões. Para tentar entender como isso pode ser possível, o jornal O Estado de S.Paulo visitou a casa alvinegra e conheceu alguns dos setores que já estão rendendo receitas, com eventos que vão além de um jogo de futebol, ou que podem vir a render. E constatou que o desafio dos gestores é fazer com que ele gere renda em dias que não há partida.

Todo o dinheiro arrecadado na arena corintiana vai direto para o fundo de investimento que paga a obra, ou seja, não entra nada nos cofres do clube. Em dias sem jogos, o carro-chefe do estádio são os camarotes, que podem ser usados para eventos corporativos. O aluguel espaço varia de R$ 200 mil a R$ 800 mil por ano, de acordo com tamanho e número de assentos, dentre outros fatores.

A arena tem dois estacionamentos que podem receber shows com até 45 mil pessoas. O estádio já tem alguns espaços sendo utilizados, como lanchonetes e lojas que vendem produtos do clube. Mas ainda há várias áreas livres, cujo aluguel varia de R$ 5 mil a R$ 100 mil/mês.