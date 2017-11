Corinthians busca atacante para 2018 e monitora situação de Diego Tardelli

O Corinthians procura por um atacante para jogar ao lado de Jô ou ser uma sombra de peso para o artilheiro do time na próxima temporada. Um nome que tem ganhado força nos bastidores do clube é o de Diego Tardelli, do Shandong Luneng, da China, mas a chance de o negócio prosperar é pequena. Leandro Damião, do Internacional, é outro nome comentado no clube.

Roger, atualmente no Botafogo, chegou a ser mencionado por dirigentes do time como opção, mas estaria próximo de ser anunciado como novo reforço do Inter depois de ter inicialmente manifestar o seu interesse em renovar seu contrato com a equipe carioca.

A reportagem do Estado apurou que houve um contato informal de dirigentes do Corinthians com representantes de Tardelli e os membros do clube paulista demonstraram interesse em saber a possibilidade e o interesse do jogador em retornar ao Brasil, no qual viveu mais recentemente uma passagem de sucesso com a camisa do Atlético-MG.