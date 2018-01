Corinthians bate Ferroviária e se garante nas oitavas da Copa São Paulo

Corinthians e Ferroviária já haviam se enfrentado na última rodada da primeira fase, pelo Grupo 17. Na oportunidade, ambos já estavam classificados e o Corinthians buscou um empate por 1 a 1 no fim do jogo para terminar como líder do grupo.

O Corinthians já sabe que enfrentará o Avaí na próxima fase. O clube catarinense venceu o Red Bull Brasil por 6 a 5 nos pênaltis, neste domingo, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O horário e local do confronto na terça-feira ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol.

O último classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior está definido. Corinthians e Ferroviária se enfrentaram na Fonte Luminosa, em Araraquara, na noite deste domingo, pela terceira fase do torneio, e o clube da capital paulista levou a melhor, vencendo por 3 a 1.

Neste domingo, o Corinthians começou o jogo indo para cima e, em duas jogadas criadas por Fabrício Oya, levou muito perigo. Na segunda delas, aos quatro minutos, o volante Lucas Minele aproveitou para bater colocado e abrir o placar.

No momento em que a Ferroviária cresceu no jogo, chegando a acertar uma bola no travessão, o Corinthians ampliou a vantagem. Aos 24 minutos, Rafael Bilu dominou no peito o lançamento de Oya e bateu de canhota para fazer 2 a 0.

LEIA TAMBÉM: Renato Chaves admite elenco do Flu 'bem estressado' após temporada difícil

A Ferroviária terminou o primeiro tempo pressionando e voltou do intervalo com a mesma postura. A recompensa veio aos 12 minutos, quando Luis Henrique aproveitou rebote do goleiro para diminuir. Mas a festa durou pouco, já que aos 14 minutos, João Pedro recebeu lançamento e fez 3 a 1 para o Corinthians. O clube da casa até pressionou no fim, mas não conseguiu diminuir.

Além de Corinthians x Avaí, os outros confrontos das oitavas de final da Copa São Paulo serão Atlético-PR x Santos, Internacional x Desportiva Paraense, São Paulo x Cruzeiro, Londrina x Vitória, Flamengo x Audax, Vasco x Palmeiras e Goiás x Portuguesa.

Confira os resultados dos jogos deste domingo pela Copa São Paulo:

Palmeiras 7 x 0 Taubaté

Água Santa (1) 1 x 1 (3) Vasco

Red Bull Brasil (5) 1 x 1 (6) Avaí

Portuguesa (7) 1 x 1 (6) América-MG

Goiás 1 x 0 Grêmio

Flamengo 1 x 0 Coritiba

Audax (4) 1 x 1 (1) Atlético-MG

Corinthians 3 x 1 Ferroviária