Corinthians bate a Ponte em casa e mantém folga na liderança

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 2 a 0, na noite deste sábado, no Itaquerão, um resultado que tem reflexos importantes na edição atual do Campeonato Brasileiro e até na história do clube. Com o décimo triunfo no torneio, com gols de Jadson e Jô, o clube soma 32 pontos, conservando a folga na liderança e se mantém como único invicto. O goleiro Cássio ainda defendeu um pênalti quando o time já vencia por 2 a 0.

Agora, o Corinthians soma 26 jogos de invencibilidade e iguala o quarto maior período sem perder de sua história, que ocorreu na temporada de 2015 quando Tite levou a equipe ao título brasileiro. A maior sequência invicta do clube ocorreu em 1957, com a marca de 37 partidas sem perder. Mesmo com números tão expressivos, a torcida já traçou a próxima meta: o confronto diante do Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque. “É quarta-feira”, gritava a torcida no final da partida.

No primeiro confronto entre as duas equipes após a final do Campeonato Paulista, vencida pelo Corinthians, a equipe da casa mostrou duas mudanças em relação à vitória sobre o Botafogo: a volta de Romero, que havia cumprido suspensão, e a entrada de Léo Princípe, que substituiu Fagner. A Ponte Preta reforçou o meio-campo e escalou três volantes (Elton, Fernando Bob e Jadson), reeditando a base que levou a equipe ao vice-campeonato paulista.