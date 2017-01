Corinthians assina patrocínio de R$ 2 milhões para barra da manga da camisa

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira que terá um novo patrocinador na temporada 2017. A rede de escolas de inglês Minds vai pagar R$ 2 milhões por um ano de exposição de sua marca na barra da manga da camisa, novo espaço criado pelo clube, e também nas redes sociais do time paulista. “Apoiar um dos principais clubes esportivos do país vai além da divulgação da nossa marca. O principal intuito é realizar a sinergia entre o esporte e a educação”, explicou a CEO da rede Minds, Leiza Oliveira.

O acordo entre o Corinthians e a Minds será apresentado oficialmente em um amistoso, no final do mês, no Itaquerão – o adversário ainda não foi definido. O evento vai marcar a apresentação do novo elenco. Por causa dos 40 anos do título paulista de 1977, a Ponte Preta foi a primeira convidada, mas não aceitou. A Chapecoense, que perdeu 19 atletas em uma acidente aéreo em Medellín em novembro do ano passado, também foi procurada, mas não encontrou uma data disponível no calendário. Agora, o clube aguarda respostas de Boca Juniors e Racing, ambos da Argentina.

Para o Campeonato Paulista, o Corinthians já tem parceiros na barra da manga da camisa e o peito. O clube pretende anunciar ao menos três novos acordos antes do início da temporada para ocupar os espaços que ainda estão vagos (omoplata, números, calção, barra inferior traseira e mangas). A parceria ainda deve apresentar novidades e benefícios para funcionários do clube, atletas e sócios do programa de sócio-torcedores Fiel Torcedor. Serão doadas cerca de 40 bolsas de estudo.

O principal patrocinador do Corinthians hoje é a Caixa Econômica Federal, que renovou contrato no ano passado pelo valor de R$ 30 milhões, o maior valor entre os 12 clubes de futebol apoiados pelo banco. Paralelamente à chegada da Minds, duas patrocinadoras se despedem: a Special Dog, que ocupava o calção, não renovou o vínculo; já o contrato com a Tim, que estampa sua logomarca no número da camisa, termina no final do mês de janeiro.