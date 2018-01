Corinthians arranca empate no fim e avança em primeiro no grupo da Copa São Paulo

Com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, o Corinthians arrancou empate por 1 a 1 contra a Ferroviária nesta quarta-feira, pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, e se classificou como líder do Grupo 17.

As duas equipes fecharam a primeira fase com sete pontos e o time alvinegro ficou com a primeira colocação porque tem oito gols de saldo, um a mais do que a equipe da casa.

Maycon abriu o placar para os anfitriões, aproveitando cobrança de escanteio pela esquerda ainda nos minutos iniciais de jogo, e Ramonzinho, com belo chute de fora da área, deixou tudo igual no apagar das luzes.