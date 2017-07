Corinthians aposta no jogo coletivo para superar individualidades do Flamengo

Corinthians e Flamengo entram em campo com a promessa de um jogo de muita tensão, do futebol coletivo contra a individualidade, neste domingo, às 16 horas, no Itaquerão. De um lado, o líder do Campeonato Brasileiro, com time sem estrelas e forte conjunto. Do outro, um nervoso rival carioca, com elenco milionário e cheio de astros, mas que foi eliminado ainda na primeira fase da Copa Libertadores, quase perdeu a vaga na semifinal da Copa do Brasil no meio de semana e que ainda não engrenou no torneio nacional.

Invicto há 31 jogos, o time de Fábio Carille tem o entrosamento como chave. O treinador sempre ressalta a necessidade de se pensar no conjunto. Em campo, as mudanças de jogadores não fazem com que o time perca a força, algo que dá razão as palavras do comandante.

Já no Flamengo, a individualidade fala mais alto. Com jogadores como Trauco, Diego, Everton Ribeiro e Guerrero, a equipe ainda pena para “encaixar” e essa falta de entrosamento é o que pesa contra Zé Ricardo.