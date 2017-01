Corinthians anuncia contratação de Felipe Bastos

O Corinthians confirmou neste sábado (14), por meio de sua página no Twitter, o acerto com o volante Felipe Bastos, de 26 anos. O jogador estava no Baniyas, dos Emirados Árabes Unidos, e assinou contrato por duas temporadas.

Pela manhã, Felipe realizou exames médicos e testes físicos no Centro de Treinamento do clube. Neste domingo, ele viajará com o restante do elenco para a disputa do Florida Cup, nos Estados Unidos, onde a equipe dará continuidade à pré-temporada com sua participação na competição amistosa.

“A expectativa é grande. Estou muito feliz. É um sonho realizado jogar em um dos maiores clubes do Brasil. Agora é mostrar essa vontade dentro de campo e junto com meus companheiros conquistar títulos para botar meu nome na história do Corinthians”, comentou Felipe Bastos logo após assinar contrato.

Foi o terceiro reforço oficializado neste sábado. Um pouco mais cedo, o clube confirmou o volante Paulo Roberto, ex-Sport, e o atacante Luidy, que disputou a Série B pelo CRB. Os dois jogadores já vinham trabalhando com o elenco nesta pré-temporada.

Felipe Bastos surgiu nas categorias de base do Botafogo, mas logo foi para a Europa. Seu primeiro clube profissional foi o Benfica, de Portugal, onde atuou em 2008. No ano seguinte, passou pelo Belenenses, também de Portugal, e na sequência pelo Servette, da Suíça.

Seu retorno ao Brasil aconteceu em 2010, quando permaneceu durante três anos no Vasco. Em 2013 atuou pela Ponte Preta e, no ano seguinte, no Grêmio. Em 2015 se transferiu para o Al Ain, dos Emirados Árabes, e na última temporada defendeu o Baniyas.