Corinthians altera lista e inscreve o meia Danilo na Copa Sul-Americana

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira uma mudança na lista dos inscritos para a sequência da Copa Sul-Americana. O meia Danilo entrou no lugar do atacante Léo Jabá, que foi negociado com o Akhmat Grozny, da Rússia.

Danilo passou por cirurgia em agosto do ano passado, após sofrer uma fratura na perna direita durante um treinamento. Após meses de tratamento, ele está em fase final de recuperação e já tem treinado no gramado com os demais companheiros.

Entretanto, a comissão técnica e os médicos do clube ainda adotam cautela para falar sobre um possível retorno do jogador. O meia de 38 anos atuou pela última vez no dia 31 de julho do ano passado, na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.