Corinthians admite interesse em Dourado, mas Fluminense nega chance de negociação

Corinthians e Fluminense estão presentes nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup e também podem aproveitar a ocasião para tratar de negócios. Pelo menos essa é a intenção do clube paulista, mas não a do carioca. Os presidentes Roberto de Andrade e Pedro Abad, de Corinthians e Fluminense, respectivamente, falaram sobre uma possível negociação envolvendo o atacante Henrique Dourado e deixaram claro que, por enquanto, têm visões completamente distintas sobre o futuro do jogador.

Roberto de Andrade confirmou a informação dada pelo Estado na segunda-feira de que vai aproveitar o encontro com o presidente do Fluminense para tentar a contratação de Henrique Dourado. “É lógico que se estivéssemos no Brasil, poderia ter um telefonema meu para ele ou dele para mim. Estando aqui (nos Estados Unidos), praticamente no mesmo hotel, facilita um pouco caso a conversa evolua e há interesse do Fluminense em conversar com o Corinthians. Facilita bastante, é óbvio”, disse o dirigente corintiano.

Antes, o Corinthians vai aguardar por uma conversa do atacante com o Fluminense. “A gente tem que esperar evoluir a conversa do atleta com o clube e ver de que forma eles vão se posicionar. Eu não conversei com o presidente do Fluminense ainda. Vamos aguardar e ver o que o Fluminense resolve”, explicou.