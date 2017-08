Corinthians acerta detalhes para devolver o atacante Clayton ao Atlético-MG

Corinthians e Atlético Mineiro estão muito próximos de acertar a devolução do atacante Clayton ao clube de Belo Horizonte. Todos os documentos devem ser trocados nos próximos dias e o jogador já não foi relacionado para a partida do time paulista contra a Chapecoense, que ocorre nesta quarta-feira, em Chapecó (SC), justamente por causa da negociação. Marlone, que foi para Minas Gerais na troca realizada em março, continuará na equipe mineira até o final deste ano.

Clayton foi um pedido do técnico Rogério Micale, que gosta do estilo do jogador e viu a oportunidade pelo fato do jogador não estar sendo aproveitado pelo técnico Fábio Carille no Corinthians. O atacante disputou apenas 15 jogos no clube paulista e marcou dois gols (no mesmo jogo contra o Vasco, no Rio).

O atacante tinha contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim do ano, mas o clube aceitou liberá-lo antecipadamente sem qualquer custo e também não pediu a volta de Marlone. As conversas já estavam em andamento nos últimos dias e a expectativa é que até o começo da semana que vem tudo esteja sacramentado. O atleta, inclusive, já não deve mais participar dos treinos no CT Joaquim Grava, em São Paulo.