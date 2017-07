Corinthians acerta a compra de Pablo junto ao Bordeaux

O Corinthians acertou nesta terça-feira a compra do zagueiro Pablo, do Bordeaux. Pelo acordo, o time paulista pagará 1,2 milhão de euros (R$ 4,4 milhões) e repassará 15% dos direitos do atacante Malcon para o clube francês. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians / Divulgação

Inicialmente, o Corinthians teria que pagar 3 milhões de euros (R$ 11 milhões) pelo jogador. Mas após semanas de negociações, conseguiu convencer os franceses a ficarem com os 15% de Malcom, que ainda pertenciam ao clube, e mais R$ 4,4 milhões.

O atacante foi negociado com o Bordeaux em fevereiro do ano passado, mas o time brasileiro permaneceu com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador, revelado pelo clube.