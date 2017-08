Coreia do Sul só empata em casa e perde chance de garantir vaga na Copa

A Coreia do Sul desperdiçou nesta quinta-feira uma ótima oportunidade de confirmar a vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Mesmo atuando em casa, em Seul, e diante do desinteressado Irã, o time não passou de um empate sem gols e definirá a classificação na última rodada das Eliminatórias Asiáticas.

O resultado manteve a Coreia do Sul na segunda colocação do Grupo A das Eliminatórias, com 14 pontos. Para ir à Copa sem depender de nenhum outro resultado, o país precisa vencer o Usbequistão na última rodada, terça-feira que vem, fora de casa. Já o Irã lidera a chave com 21 pontos e está garantido no Mundial.

A situação da Coreia só não ficou pior porque o Usbequistão perdeu para a China por 1 a 0, em Wuhan, com gol marcado por Gao Lin, de pênalti. Com o resultado, a seleção usbeque perdeu a oportunidade de ultrapassar os sul-coreanos e se aproximar da vaga na Rússia.