Coreia do Sul anuncia novo técnico para a reta final das Eliminatórias da Copa

Shin Tae-Young, de 46 anos, vai substituir Uli Stielike, que foi demitido no último mês após a seleção da Coreia do Sul sofrer a terceira derrota nos últimos cinco jogos no torneio classificatório para o torneio na Rússia.

A Associação Sul-Coreana de Futebol anunciou nesta terça-feira que Shin Tae-Young será o novo técnico da seleção nacional, o deixando com o desafio de dirigir a equipe nas duas rodadas finais das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018.

Além de ter trabalhado como assistente de Stielike, Shin comandou a seleção sub-23 da Coreia do Sul na Olimpíada do Rio, em 2016, quando a equipe foi eliminada nas quartas de final, além do time nacional de juniores no Mundial Sub-20 deste ano, realizada no seu país, avançando até a segunda fase.

O ex-jogador disputou 23 partidas pela seleção da Coreia do Sul e liderou, como técnico, o Seongnam Ilhwa Chunma, um clube do seu país, ao título da Liga dos Campeões da Ásia de 2010.

A Coreia do Sul está em segundo lugar no Grupo A da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas com duas rodadas para o fim, com um ponto a mais do que o terceiro colocado Usbequistão. Apenas os dois primeiros se garantem na Copa na Rússia, com o terceiro disputado uma repescagem continental por uma vaga na repescagem mundial.

Semifinalista da Copa do Mundo de 2002, a Coreia do Sul vai receber o Irã, já classificado para o Mundial de 2018, em 31 de agosto e cinco dias depois vai visitar o Usbequistão, em Tashkent, em um confronto decisivo.